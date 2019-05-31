GOT7 珍荣担任《Radio Star》特别MC 嘉宾李大辉&Rhymer等
综艺 2019年5月31日 星期五10:38 Sani
据MBC《Radio Star》人士透露，GOT7成员珍荣近日在「LA LA LAND」特辑中担任特别MC、已经完成录制，将在下周播出。
这期的嘉宾是李大辉、Rhymer、MC GREE、Muzie，其中前三个人都在BRAND NEW MUSIC公事，Muzie也曾与Rhymer在抒情歌专案中有过合作。
《Radio Star》在车太铉下车后一直维持著特别MC的形式，之前担任过特别MC的还有金英哲、哈哈、梁世炯、金世正、P.O、河成云、DinDin、安英美等等。
此外，珍荣所属的GOT7在本月20日刚刚发行新专辑《SPINNING TOP》，李大辉所属的AB6IX也在22日发行了完整体出道专辑《B:COMPLETE》，Rhymer的妻子安炫牟还为他们担任了showcase的MC， 好期待这一期嘉宾们以及和珍荣之间的互动啊！
（图源：JYP，AB6IX FB，KSD）
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