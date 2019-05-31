電視劇話題性《春夜》奪冠，擠下三冠王《她的私生活》創下新紀錄

電視劇話題性《春夜》奪冠，擠下三冠王《她的私生活》創下新紀錄

韓劇   2019年5月31日   星期五10:00   MiJimin   10

新劇《春夜》、《僅此一次的愛情》一開播就榮登TOP.3，《初次見面我愛你》也衝進TOP.10，粗卡嘿～！（你最近追的劇也進榜了嗎?）

韓國GOODDATA調查公司公開了五月第四週（上禮拜）的「電視劇」與「電視劇演員」TOP.10排行，tvN《她的私生活》稍稍可惜終結了連冠，拿下第二名還是非常厲害，昨晚的大結局大家看了嗎？

由韓志旼和丁海寅主演的MBC新劇《春夜》則登上冠軍一位，兩位主角的演技在線與氛圍曖昧外，劇情題材的發揮也吸引觀眾視線；此外，KBS《僅此一次的愛情》也登上第三名，申惠善的演技絕對沒話說，一樣不讓觀眾失望，金明洙飾演的天使也很有觀眾緣，可愛呆萌的模樣讓人期待他倆在劇中的後續發展。

（上述前三名皆為水木劇）

＊ 5月第四週的「電視劇」話題性TOP.10：
1．《春夜》→新進榜
2．《她的私生活》▽１
3．《僅此一次的愛情》→新進榜
4．《VOICE3》▽１
5．《阿斯達年代記》→未開播新進榜
6．《深淵Abyss》▽１
7．《綠豆花》▽３
8．《初次見面我愛你》▲４
9．《特別勞動監督官趙掌風》▽２
10．《絕對達令》▽８

《VOICE3》保持在第四的上位圈，《阿斯達年代記》則是未開播就衝進榜，引爆網友熱烈討論，《初次見面我愛你》好評不斷，終於衝進榜單中的第八位。

（此話題性排行榜為韓國GOODDATA調查公司無論好壞，能引發話題的關鍵詞TOP.10排行榜）

＊ 5月第四週的「電視劇演員」話題性TOP.10：
1．丁海寅《春夜》→新進榜
2．韓志旼《春夜》→新進榜
3．金材昱《她的私生活》▽２
4．申惠善《僅此一次的愛情》→新進榜
5．朴敏英《她的私生活》▽３
6．金明洙《僅此一次的愛情》→新進榜
7．朴寶英《深淵Abyss》▽２
8．曹政奭《綠豆花》→持平
9．呂珍九《絕對達令》▽５
10．方珉雅《絕對達令》▽７

「演員」排行方面…六位主演自動佔滿前六名的位置，第七、八名則是昔日《Oh 我的鬼神君》CP朴寶英和曹政奭，《絕對達令》呂珍九和珉雅相當可惜名次下降，但仍保留在TOP.10請繼續加油！

（圖自：官方劇照）

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留言/評論
  • Xiu Fong
    Harlyn Chan Crystal Chan
    54分前
  • Can Can
    春夜好看 👍
    25分前
  • Jerry Ye
    春夜讓人很想快點知道後續發展阿！！！
    34分前
  • Foo Lin
    春夜超級好看，雖然步調慢了點但是情感演的很細膩，非常不錯！
    59分前
  • May Yie
    春夜 Pooi YanChi Ying
    52分前
→更多留言...(5)
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