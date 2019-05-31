电视剧话题性《春夜》夺冠，挤下三冠王《她的私生活》创下新纪录

新剧《春夜》、《仅此一次的爱情》一开播就荣登TOP.3，《初次见面我爱你》也冲进TOP.10，粗卡嘿～！（你最近追的剧也进榜了吗?）
韩国GOODDATA调查公司公开了五月第四周（上礼拜）的「电视剧」与「电视剧演员」TOP.10排行，tvN《她的私生活》稍稍可惜终结了连冠，拿下第二名还是非常厉害，昨晚的大结局大家看了吗？
由韩志旼和丁海寅主演的MBC新剧《春夜》则登上冠军一位，两位主角的演技在线与氛围暧昧外，剧情题材的发挥也吸引观众视线；此外，KBS《仅此一次的爱情》也登上第三名，申惠善的演技绝对没话说，一样不让观众失望，金明洙饰演的天使也很有观众缘，可爱呆萌的模样让人期待他俩在剧中的后续发展。
（上述前三名皆为水木剧）
＊ 5月第四周的「电视剧」话题性TOP.10：
1．《春夜》→新进榜
2．《她的私生活》▽１
3．《仅此一次的爱情》→新进榜
4．《VOICE3》▽１
5．《阿斯达年代记》→未开播新进榜
6．《深渊Abyss》▽１
7．《绿豆花》▽３
8．《初次见面我爱你》▲４
9．《特别劳动监督官赵掌风》▽２
10．《绝对达令》▽８
《VOICE3》保持在第四的上位圈，《阿斯达年代记》则是未开播就冲进榜，引爆网友热烈讨论，《初次见面我爱你》好评不断，终於冲进榜单中的第八位。
（此话题性排行榜为韩国GOODDATA调查公司无论好坏，能引发话题的关键词TOP.10排行榜）
＊ 5月第四周的「电视剧演员」话题性TOP.10：
1．丁海寅《春夜》→新进榜
2．韩志旼《春夜》→新进榜
3．金材昱《她的私生活》▽２
4．申惠善《仅此一次的爱情》→新进榜
5．朴敏英《她的私生活》▽３
6．金明洙《仅此一次的爱情》→新进榜
7．朴宝英《深渊Abyss》▽２
8．曹政奭《绿豆花》→持平
9．吕珍九《绝对达令》▽５
10．方珉雅《绝对达令》▽７
「演员」排行方面…六位主演自动占满前六名的位置，第七、八名则是昔日《Oh 我的鬼神君》CP朴宝英和曹政奭，《绝对达令》吕珍九和珉雅相当可惜名次下降，但仍保留在TOP.10请继续加油！
（图自：官方剧照）
MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究