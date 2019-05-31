电视剧话题性《春夜》夺冠，挤下三冠王《她的私生活》创下新纪录

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新剧《春夜》、《仅此一次的爱情》一开播就荣登TOP.3，《初次见面我爱你》也冲进TOP.10，粗卡嘿～！（你最近追的剧也进榜了吗?）

韩国GOODDATA调查公司公开了五月第四周（上礼拜）的「电视剧」与「电视剧演员」TOP.10排行，tvN《她的私生活》稍稍可惜终结了连冠，拿下第二名还是非常厉害，昨晚的大结局大家看了吗？



由韩志旼和丁海寅主演的MBC新剧《春夜》则登上冠军一位，两位主角的演技在线与氛围暧昧外，剧情题材的发挥也吸引观众视线；此外，KBS《仅此一次的爱情》也登上第三名，申惠善的演技绝对没话说，一样不让观众失望，金明洙饰演的天使也很有观众缘，可爱呆萌的模样让人期待他俩在剧中的后续发展。



（上述前三名皆为水木剧）

＊ 5月第四周的「电视剧」话题性TOP.10：

1．《春夜》→新进榜

2．《她的私生活》▽１

3．《仅此一次的爱情》→新进榜

4．《VOICE3》▽１

5．《阿斯达年代记》→未开播新进榜

6．《深渊Abyss》▽１

7．《绿豆花》▽３

8．《初次见面我爱你》▲４

9．《特别劳动监督官赵掌风》▽２

10．《绝对达令》▽８

《VOICE3》保持在第四的上位圈，《阿斯达年代记》则是未开播就冲进榜，引爆网友热烈讨论，《初次见面我爱你》好评不断，终於冲进榜单中的第八位。



（此话题性排行榜为韩国GOODDATA调查公司无论好坏，能引发话题的关键词TOP.10排行榜）

＊ 5月第四周的「电视剧演员」话题性TOP.10：

1．丁海寅《春夜》→新进榜

2．韩志旼《春夜》→新进榜

3．金材昱《她的私生活》▽２

4．申惠善《仅此一次的爱情》→新进榜

5．朴敏英《她的私生活》▽３

6．金明洙《仅此一次的爱情》→新进榜

7．朴宝英《深渊Abyss》▽２

8．曹政奭《绿豆花》→持平

9．吕珍九《绝对达令》▽５

10．方珉雅《绝对达令》▽７

「演员」排行方面…六位主演自动占满前六名的位置，第七、八名则是昔日《Oh 我的鬼神君》CP朴宝英和曹政奭，《绝对达令》吕珍九和珉雅相当可惜名次下降，但仍保留在TOP.10请继续加油！

（图自：官方剧照）

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