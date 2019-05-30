被曝出席YG梁鉉錫性招待酒席！PSY發文澄清：「吃完飯後，我和梁鉉錫哥就先行離開了！」
明星 2019年5月30日 星期四13:16 Yuan
27日，韓國節目《Straight》揭露了YG娛樂公司社長梁鉉錫涉嫌參與性招待的消息。
該證人表示：「梁鉉錫當時邀請了25名女性，當時與他一起招待2名亞洲富豪的人是1名知名韓流明星。」當時也提到：「2014年YG旗下的知名韓流明星，現在以自己名字成立獨立企劃公司。」
（延伸閱讀：YG老闆梁鉉錫被曝性招待富豪，同行的還有知名韓星！YG回應：假的，雖同席但未參與）
網友們看到這兩個線索，紛紛猜測是以《江南Style》一曲紅遍全球的PSY，加上他在今年1月成立了自家公司「P NATION」。
在29日，PSY也透過IG發表了個人立場：「大家好，我是PSY。報導中提及的Jho Low（其中一名）確實是我的朋友，當時我認識他時，他是活躍在好萊嗚商業領域的人。我在海外活動時期認識了他，並把他介紹給梁鉉錫哥。拋開他是否是個好的朋友，他曾是我的朋友這是事實，Jho Low和一行人在亞洲日程訪韓國時，接到他們的邀請，我和梁鉉錫哥一起出席了，和被邀請的其他人一起吃飯、喝酒後，我和梁鉉錫哥就先行離開了，當時我只是想著和遠道而來的朋友聚一下，這次的事讓大家擔心了，很抱歉。」
而PSY自出道以來，也是有著不少爭議，不只曾經吸大麻被抓，還因為兵役的問題當了2次兵。第1次花了錢買了工程師資格證照，申請到網路公司當替代役，但實際上並沒有服役，期間還開了52場演唱會，最後醜聞爆發引發大批民眾不滿，被要求2度當兵，前後共當了5年。
（圖：MBC、YG、IG@42psy42、IG@pnation.official）
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