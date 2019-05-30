被曝出席YG梁铉锡性招待酒席！PSY发文澄清：「吃完饭后，我和梁铉锡哥就先行离开了！」
明星 2019年5月30日 星期四13:16 Yuan
27日，韩国节目《Straight》揭露了YG娱乐公司社长梁铉锡涉嫌参与性招待的消息。
该证人表示：「梁铉锡当时邀请了25名女性，当时与他一起招待2名亚洲富豪的人是1名知名韩流明星。」当时也提到：「2014年YG旗下的知名韩流明星，现在以自己名字成立独立企划公司。」
（延伸阅读：YG老板梁铉锡被曝性招待富豪，同行的还有知名韩星！YG回应：假的，虽同席但未参与）
网友们看到这两个线索，纷纷猜测是以《江南Style》一曲红遍全球的PSY，加上他在今年1月成立了自家公司「P NATION」。
在29日，PSY也透过IG发表了个人立场：「大家好，我是PSY。报导中提及的Jho Low（其中一名）确实是我的朋友，当时我认识他时，他是活跃在好莱呜商业领域的人。我在海外活动时期认识了他，并把他介绍给梁铉锡哥。抛开他是否是个好的朋友，他曾是我的朋友这是事实，Jho Low和一行人在亚洲日程访韩国时，接到他们的邀请，我和梁铉锡哥一起出席了，和被邀请的其他人一起吃饭、喝酒后，我和梁铉锡哥就先行离开了，当时我只是想著和远道而来的朋友聚一下，这次的事让大家担心了，很抱歉。」
而PSY自出道以来，也是有著不少争议，不只曾经吸大麻被抓，还因为兵役的问题当了2次兵。第1次花了钱买了工程师资格证照，申请到网路公司当替代役，但实际上并没有服役，期间还开了52场演唱会，最后丑闻爆发引发大批民众不满，被要求2度当兵，前后共当了5年。
（图：MBC、YG、IG@42psy42、IG@pnation.official）
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