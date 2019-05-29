《新入史官具海玲》劇照公開！「桃源大君」車銀優與「女史官」申世景將上演浪漫愛情故事！
韓劇 2019年5月29日 星期三13:59 Yuan
MBC新劇《新入史官具海玲》由車銀優、申世景主演，講述在動盪的19世紀初期受到性別歧視的女士們為主人公。
她們力圖改變「男女有變，貴賤之分」這一恆久的真理的故事，也是實習女史官們的宮廷生存記以及桃源大君李林和具海玲的愛情故事。
今日公開了劇照，就一起來看看吧！製作組更表示：「車銀優、申世景充滿浪漫的故事將在今年夏天和觀眾們見面，請大家多多期待《新入史官具海玲》。」
車銀優飾演桃源大君「李林」，在王室排名第二的孤獨母胎單身，同時在宮外是著名的戀愛小說家，度過著雙重生活。這是車銀優第一次挑戰古裝劇，當時古裝造型一曝光，也引發不少討論，果然長得帥的人什麼造型都適合呢！
申世景飾演「具海玲」，在儒家思想根深蒂固的朝鮮，一步步創造自身命運，是追崇文墨面前人人平等的史官。申世景之前在古裝劇《六龍飛天》的演技讓不少觀眾表示進步很多，這次會展現什麼樣的魅力，也備受關注！
另外，《新入史官具海玲》由《大祖王建》姜一修導演執導；《所羅門的偽證》金浩秀編劇執筆，預計在7月播出。
（圖：KSD、MBC）
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