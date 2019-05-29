《新入史官具海玲》剧照公开！「桃源大君」车银优与「女史官」申世景将上演浪漫爱情故事！
韩剧 2019年5月29日 星期三13:59 Yuan
MBC新剧《新入史官具海玲》由车银优、申世景主演，讲述在动荡的19世纪初期受到性别歧视的女士们为主人公。
她们力图改变「男女有变，贵贱之分」这一恒久的真理的故事，也是实习女史官们的宫廷生存记以及桃源大君李林和具海玲的爱情故事。
今日公开了剧照，就一起来看看吧！制作组更表示：「车银优、申世景充满浪漫的故事将在今年夏天和观众们见面，请大家多多期待《新入史官具海玲》。」
车银优饰演桃源大君「李林」，在王室排名第二的孤独母胎单身，同时在宫外是著名的恋爱小说家，度过著双重生活。这是车银优第一次挑战古装剧，当时古装造型一曝光，也引发不少讨论，果然长得帅的人什么造型都适合呢！
申世景饰演「具海玲」，在儒家思想根深蒂固的朝鲜，一步步创造自身命运，是追崇文墨面前人人平等的史官。申世景之前在古装剧《六龙飞天》的演技让不少观众表示进步很多，这次会展现什么样的魅力，也备受关注！
另外，《新入史官具海玲》由《大祖王建》姜一修导演执导；《所罗门的伪证》金浩秀编剧执笔，预计在7月播出。
（图：KSD、MBC）
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