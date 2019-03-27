明明是檔綜藝卻非要拍出恐怖片效果！《大逃出2》的僵屍也太逼真了吧～
綜藝 2019年3月27日 星期三09:30 Rui
大型密室逃脫真人秀《大逃出》每次都以身臨其境的場景吸引觀眾，最近第2季火熱上檔，節目組大手筆搭攝影棚，越來越讓人毛骨悚然了！
最近的《大逃出2》玩起了僵屍遊戲，節目組更是邀請了多名扮演屍體經歷豐富的助演，打造逼真僵屍效果。 嘉賓們在未來大學的UFO研究室完成各種任務，一不小心就闖入了「禁地」。 沒想到這裡躺滿了「屍體」。
姜鎬童在屍體的脖子上發現了可以離開禁地的門禁卡，準備撿起時，屍體竟然動了起來，隔著螢幕都能感受到濃濃的恐懼感。 想像一下身處封閉空間內，原本以為不會動的屍體突然站起來，搖搖晃晃的走過來，沒被嚇到尿褲子就算是膽大了~~
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不經意的恐嚇最致命，難怪連大塊頭的姜鎬童都嚇得四處亂竄！慘白的面孔，瞪大的雙眼，晃蕩的四肢，仿佛被他盯上就逃脫不了一般~
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明明是一檔綜藝卻要拍出恐怖片的效果！
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「圖：《大逃出2》＆ tvN Youtube」
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