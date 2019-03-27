明明是档综艺却非要拍出恐怖片效果！《大逃出2》的僵尸也太逼真了吧～
综艺 2019年3月27日 星期三09:30 Rui
大型密室逃脱真人秀《大逃出》每次都以身临其境的场景吸引观众，最近第2季火热上档，节目组大手笔搭摄影棚，越来越让人毛骨悚然了！
最近的《大逃出2》玩起了僵尸游戏，节目组更是邀请了多名扮演尸体经历丰富的助演，打造逼真僵尸效果。 嘉宾们在未来大学的UFO研究室完成各种任务，一不小心就闯入了「禁地」。 没想到这里躺满了「尸体」。
姜镐童在尸体的脖子上发现了可以离开禁地的门禁卡，准备捡起时，尸体竟然动了起来，隔著萤幕都能感受到浓浓的恐惧感。 想像一下身处封闭空间内，原本以为不会动的尸体突然站起来，摇摇晃晃的走过来，没被吓到尿裤子就算是胆大了~~
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不经意的恐吓最致命，难怪连大块头的姜镐童都吓得四处乱窜！惨白的面孔，瞪大的双眼，晃荡的四肢，仿佛被他盯上就逃脱不了一般~
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明明是一档综艺却要拍出恐怖片的效果！
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「图：《大逃出2》＆ tvN Youtube」
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