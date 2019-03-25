新劇《Kill It》張基龍&NANA笑點極低的兩人湊在一起，網友：不會在偷偷戀愛吧！
韓劇 2019年3月25日 星期一13:07 MiJimin
這兩個人的互動也太甜～！！！（明明沒特別做什麼，卻讓小編好羨慕啊～）
不曉得有沒有讀者已經看過這部新劇的首播了呢？擅長動作、懸疑、推理、刑事、犯罪等題材的電視台OCN，這一回推出了全新週末劇《Kill It》（週六、日播出），由擁有模特兒身材的張基龍和NANA主演，已在上週六、日播出首兩集。
劇組剪輯了一段兩人在發表會當天，採訪過程時的幕後花絮，張基龍和NANA笑點低到任何小事都可以戳中笑點…。
▼互動片段：
▼打招呼時，張基龍慢了一拍，NANA回問說：「一起…？」看著有點憨厚的張基龍，NANA默默地笑出聲。
▼張基龍說了一句：「OK~」NANA也模仿了一下，張基龍因此又被逗笑了～！
▼連收尾也要笑，張基龍肯定被NANA點了笑穴，結果兩人笑到不可收拾…。XD
試圖冷靜下來的兩人…
…最終宣告失敗～～～！XDDDD
▼一起自拍也看起來很甜很有愛呢～！
▼看預告感覺嚴肅，但看兩人互動～就只是很甜的愛情劇啊～！想必可以期待一下兩人在劇裡，會友一絲絲甜蜜的浪漫…嗎？！
《Kill It》講述為尋找家人而殺人的殺手(張基龍)和為了揭開戀人死亡之謎而追捕他的刑警(NANA)，相互較勁的男女，在不得不向對方開槍的命運中，所上演的追擊愛情故事。
（圖自：ocn）
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