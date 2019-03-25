新剧《Kill It》张基龙&NANA笑点极低的两人凑在一起，网友：不会在偷偷恋爱吧！
韩剧 2019年3月25日 星期一13:07 MiJimin
这两个人的互动也太甜～！！！（明明没特别做什么，却让小编好羡慕啊～）
不晓得有没有读者已经看过这部新剧的首播了呢？擅长动作、悬疑、推理、刑事、犯罪等题材的电视台OCN，这一回推出了全新周末剧《Kill It》（周六、日播出），由拥有模特儿身材的张基龙和NANA主演，已在上周六、日播出首两集。
剧组剪辑了一段两人在发表会当天，采访过程时的幕后花絮，张基龙和NANA笑点低到任何小事都可以戳中笑点…。
▼互动片段：
▼打招呼时，张基龙慢了一拍，NANA回问说：「一起…？」看著有点憨厚的张基龙，NANA默默地笑出声。
▼张基龙说了一句：「OK~」NANA也模仿了一下，张基龙因此又被逗笑了～！
▼连收尾也要笑，张基龙肯定被NANA点了笑穴，结果两人笑到不可收拾…。XD
试图冷静下来的两人…
…最终宣告失败～～～！XDDDD
▼一起自拍也看起来很甜很有爱呢～！
▼看预告感觉严肃，但看两人互动～就只是很甜的爱情剧啊～！想必可以期待一下两人在剧里，会友一丝丝甜蜜的浪漫…吗？！
《Kill It》讲述为寻找家人而杀人的杀手(张基龙)和为了揭开恋人死亡之谜而追捕他的刑警(NANA)，相互较劲的男女，在不得不向对方开枪的命运中，所上演的追击爱情故事。
（图自：ocn）
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