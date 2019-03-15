【FNC官方声明】与李宗泫取得联系后确认了事实，向所有人致上深深的歉意，正在反省中！
明星 2019年3月15日 星期五11:28 Yuan
昨晚，SBS在报导中公开了郑俊英聊天室里的另一名成员，那就是CNBLUE正在服兵役的成员李宗泫。他和郑俊英通过聊天群组和1:1聊天接收性关系影片，言语间将女性视作玩物。
今日，李宗泫所属的FNC发表了官方声明：「在这里向大家告知昨晚SBS报导一事李宗泫和本司的立场，因为李宗泫本人正在服兵役，为了了解事情的真相、确认立场，我们花费了多一点时间。」
「本司在12日曾针对旗下艺人李宗泫发表过立场，指出『李宗泫只是和目前引发社会争议的艺人相熟，互相有联系，和此事的事件无关』发布这则消息前，正在服兵役的李宗泫也接受了当时访问部队的警察协助调查。当时警察出示的他和郑俊英有关的20多条对话中，并无本人散播非法影片、查看不当影片等内容，所以我们才给了那样的立场。因为李宗泫很早就退出那个聊天室，也很难确认4～5年前Kakao聊天记录的准确真相，只能根据该艺人过去记忆的基础上来传达立场，完全没有要隐瞒真相或是包庇错误。」
「在昨晚报导后，我们和在服役中李宗泫取得了联系，确认了事情的真相，内容属实。在Kakao中观看影片、贬低女性和不恰当的性话题等方面，他应该受到谴责。如果具有正确的性意识，就不会袖手旁观，他也为此懊恼不已，因为那些不道德、淫乱的对话而受到伤害、失望的人，致上深深的歉意。」
「李宗泫本人目前很是惭愧和痛苦，对於大众对其性道德、价值观有误的指责，他也铭记在心，深深地后悔自责中，深为公众人物，他也讲言慎行，不断地反省和为此谢罪。」
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另外，李宗泫的IG内容在今日早上已删光，原先公开的帐号也转成私人帐号。原本个人档案那边写著「一个什么都做一点，想要活得更有趣的人」也被删除。这让不少网友表示：「是怕别人到IG骂他」、「怕别人在IG找出什么吗」、「竟然还有时间删除」等等。
（图：TVDaily、SBS）
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留言/评论
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只是反省！？ 其他有在聊天室裡甚至沒在群裡的都退團了....鬼才相信這會反省！
2小时前
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這種人不原地爆炸就算了，還不退出娛樂圈？
1小时前
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對佢好失望，但係如果佢唔
使退，龍俊亨更加唔使退囉
24分前
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我最愛的韓國樂團、最愛的吉他手/副主唱，果真是那群組成員之一😱。才華洋溢，走著花路的宗泫瞬間成為渣男登上了新聞版面😥😥。
滿心期待明後年CN四子的回歸舞台與巡迴演唱會，這下完全破滅。就算宗泫退團，CN也不是原來的CN，回不去了呀😭😭😭
1小时前