[好片推薦]《鎖命危機》門鎖再好 也難防有心人

電影《鎖命危機》在韓國一上映就引發大眾討論，電子密碼門鎖在韓國可說早已相當普遍，不過便利性往往帶來另一個問題，無論是密碼被破解或是歹徒以其他方式闖入，受害者永遠處於弱勢。
從電影一開始，導演就讓現實與監視器畫面交替出現，意指即使獨自走在日常的上下班路上，以科技與網路發達的現況來說，個人情報也是很容易被他人獲得，即使一個人住，也不代表就擁有個人的私密空間，曾幾何時，應該最溫暖的家卻變成一個令人最不安的地點。
孔曉振在《鎖命危機》中所飾演的京敏一角，是非常平凡的上班族女性，個性有些逆來順受，即使在工作上受欺負或不當騷擾也不吭聲，某晚陌生人突然想開門的舉動，讓她變得敏感，雖然報警尋求協助但心中的恐懼卻只有日益加重，只好自己當起柯南，感覺從頭到尾除了一位好友幫忙，她只有孤軍奮戰。
《鎖命危機》預告中的表現，讓大家感覺到是一個獨居女子，在上班不在家的時間內有人侵入家中，並且當自己家自在生活了起來，不過來到戲院後會發現，其實這侵入者的行為比這個更加令人髮指，對女主角來說，更深層的恐懼與噁心感是漸進式地襲來，甚至與犯人直接正面對決。這感受在現代社會中很容易令觀眾引發共鳴，甚至會與孔曉振在片尾的反應一樣，盯著床下空間看了許久。下戲後的孔曉振更打趣分享，現在家中床下空間塞滿行李箱，讓她安心不少。
《鎖命危機》中孔曉振演出了身為一介弱女子，如何靠自己的力量跟歹徒拼鬥到底，最後片尾幾分鐘，在片中一向悶悶話很少的孔曉振終於大聲吶喊，這才把所有經歷過的恐懼釋放出來，也算擺脫了長時間有家歸不得的苦。雖然孔曉振說這個角色太過平凡，但她依舊展現出生活中的驚悚感，演技絕對不令觀眾失望。《鎖命危機》將於1月18日在台上映。
照片/影片：采昌國際多媒體
Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究