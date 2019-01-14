[好片推荐]《锁命危机》门锁再好 也难防有心人

电影《锁命危机》在韩国一上映就引发大众讨论，电子密码门锁在韩国可说早已相当普遍，不过便利性往往带来另一个问题，无论是密码被破解或是歹徒以其他方式闯入，受害者永远处於弱势。
从电影一开始，导演就让现实与监视器画面交替出现，意指即使独自走在日常的上下班路上，以科技与网路发达的现况来说，个人情报也是很容易被他人获得，即使一个人住，也不代表就拥有个人的私密空间，曾几何时，应该最温暖的家却变成一个令人最不安的地点。
孔晓振在《锁命危机》中所饰演的京敏一角，是非常平凡的上班族女性，个性有些逆来顺受，即使在工作上受欺负或不当骚扰也不吭声，某晚陌生人突然想开门的举动，让她变得敏感，虽然报警寻求协助但心中的恐惧却只有日益加重，只好自己当起柯南，感觉从头到尾除了一位好友帮忙，她只有孤军奋战。
《锁命危机》预告中的表现，让大家感觉到是一个独居女子，在上班不在家的时间内有人侵入家中，并且当自己家自在生活了起来，不过来到戏院后会发现，其实这侵入者的行为比这个更加令人发指，对女主角来说，更深层的恐惧与恶心感是渐进式地袭来，甚至与犯人直接正面对决。这感受在现代社会中很容易令观众引发共鸣，甚至会与孔晓振在片尾的反应一样，盯著床下空间看了许久。下戏后的孔晓振更打趣分享，现在家中床下空间塞满行李箱，让她安心不少。
《锁命危机》中孔晓振演出了身为一介弱女子，如何靠自己的力量跟歹徒拼斗到底，最后片尾几分钟，在片中一向闷闷话很少的孔晓振终於大声呐喊，这才把所有经历过的恐惧释放出来，也算摆脱了长时间有家归不得的苦。虽然孔晓振说这个角色太过平凡，但她依旧展现出生活中的惊悚感，演技绝对不令观众失望。《锁命危机》将於1月18日在台上映。
照片/影片：采昌国际多媒体
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