MBC《特別勞動監督官趙常風》出演陣容：金東旭、朴世榮、柳德煥、薛仁雅、金景南確定合作！
韓劇 2019年1月11日 星期五13:18 JiaJia
看到金東旭和柳德煥…不少網友都在說：「金材昱的男人們聚在一塊了～」#柳德煥的神測5昨天剛完結耶 #有兩位好友在金材昱會特別出演一下嗎
預計於今年（2019年）上半年播出的MBC新月火劇《特別勞動監督官趙常風》，描述曾是柔道國手的體育老師「趙進甲」，原先夢想著堅強穩定的人生，卻因為暴躁易怒而被踢出代表隊，成為只求明哲保身的消極公務員；但在雇用勞動部擔任勞動監督官的他看見諸多不平後，逐漸下定決心要致力於對抗惡質大企業。近期確定出演陣容。
金東旭飾演「趙進甲」被暱稱為「趙常風」，往年擔任體育教師、現在是7級公務員勞動監督官，以愚直而誠實的傲嬌形象為豪的男子漢。
朴世榮飾演「周美蘭」，是柔道選手出身的檢察官，和趙進甲以體育大學柔道部的前、後輩結識、熱戀並且結婚。和趙進甲結婚的原因，正因為是丈夫的正義感，最後也因為這個原因離婚。離婚以後，他和前夫結為「育兒同盟」。
柳德煥飾演「禹道河」，他是某集團的法務組王牌律師，頭腦聰明、野心十足的他，學識和能力皆為上乘，但對於自己的出身有著自卑情結，高中時期曾是趙進甲的學生，長大後他以律師的身分和勞動監督官趙進甲重逢，將在劇中形成對立。
薛仁雅飾演私人秘書「高末淑」，看上去冷酷高傲，是典型的秘書形象。事實上是個玩咖，擔任財團和外界相連的秘密通道。秘密與人見面、秘密傳達某人的指示，所以被人誤會。
金景南則飾演「阡德久」，他是趙進甲當體育老師時曾教授過的學生。
（圖片來源：KSD、TVDaily）
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