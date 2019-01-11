MBC《特别劳动监督官赵常风》出演阵容：金东旭、朴世荣、柳德焕、薛仁雅、金景南确定合作！
韩剧 2019年1月11日 星期五13:18 JiaJia
看到金东旭和柳德焕…不少网友都在说：「金材昱的男人们聚在一块了～」#柳德焕的神测5昨天刚完结耶 #有两位好友在金材昱会特别出演一下吗
预计於今年（2019年）上半年播出的MBC新月火剧《特别劳动监督官赵常风》，描述曾是柔道国手的体育老师「赵进甲」，原先梦想著坚强稳定的人生，却因为暴躁易怒而被踢出代表队，成为只求明哲保身的消极公务员；但在雇用劳动部担任劳动监督官的他看见诸多不平后，逐渐下定决心要致力於对抗恶质大企业。近期确定出演阵容。
金东旭饰演「赵进甲」被昵称为「赵常风」，往年担任体育教师、现在是7级公务员劳动监督官，以愚直而诚实的傲娇形象为豪的男子汉。
朴世荣饰演「周美兰」，是柔道选手出身的检察官，和赵进甲以体育大学柔道部的前、后辈结识、热恋并且结婚。和赵进甲结婚的原因，正因为是丈夫的正义感，最后也因为这个原因离婚。离婚以后，他和前夫结为「育儿同盟」。
柳德焕饰演「禹道河」，他是某集团的法务组王牌律师，头脑聪明、野心十足的他，学识和能力皆为上乘，但对於自己的出身有著自卑情结，高中时期曾是赵进甲的学生，长大后他以律师的身分和劳动监督官赵进甲重逢，将在剧中形成对立。
薛仁雅饰演私人秘书「高末淑」，看上去冷酷高傲，是典型的秘书形象。事实上是个玩咖，担任财团和外界相连的秘密通道。秘密与人见面、秘密传达某人的指示，所以被人误会。
金景南则饰演「阡德久」，他是赵进甲当体育老师时曾教授过的学生。
（图片来源：KSD、TVDaily）
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