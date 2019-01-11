tvN《觸及真心》公開新海報、新劇照！劉寅娜所擔任的角色是…克服李棟旭所給的侮辱的「不幸主人公」？
韓劇 2019年1月11日 星期五11:56 JiaJia
一定要點開預告影片…莫名搞笑哈哈哈！！！還有不到一個月（2月6日首播）就看的到囉～
將於下月（2月）6日首播的tvN新水木劇（週三、四播出）《觸及真心》，為2016年《孤單又燦爛的神-鬼怪》後，李棟旭、劉寅娜二次合作。該部作品改編自網路小說，描述頂級女演員突然爆出和財閥三世的緋聞，事業開始走下坡路；而她為了出演知名編劇的電視劇，到韓國最厲害的律師那裡偽裝求職當他的秘書，是一段頂級女演員和龜毛的律師之間隱密的辦公室戀情。
在近期公開的預告影片中，兩位主演於天橋相遇、回眸，也讓人不禁聯想到他們在《鬼怪》裡的點點滴滴，更加引發觀眾們期待。劇組則公開相關劇照，喜歡這對CP的粉絲們，桌布可以換起來了～
昨日（10日）晚間，劇組再公開一則預告影片。頂級女明星吳允書（劉寅娜 飾）穿著華麗，並且對著鏡頭自白：「在那個近乎病態的完美主義者…權正錄（李棟旭 飾）那小子手下收到的苦楚和侮辱…我的角色就是堅強克服他們的不幸主人公…」隨之而來的是一聲嘆息。
而觀看完影片的權正錄，氣憤地敲了桌子，並表示：「我們就用法律走到最後吧，吳允書小姐。」一個風情萬種，一個是理性堅決，簡直是「極與極」的相遇啊～
（圖片、影片來源：tvN《觸及真心》）
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