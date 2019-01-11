tvN《触及真心》公开新海报、新剧照！刘寅娜所担任的角色是…克服李栋旭所给的侮辱的「不幸主人公」？
韩剧 2019年1月11日 星期五11:56 JiaJia
一定要点开预告影片…莫名搞笑哈哈哈！！！还有不到一个月（2月6日首播）就看的到罗～
将於下月（2月）6日首播的tvN新水木剧（周三、四播出）《触及真心》，为2016年《孤单又灿烂的神-鬼怪》后，李栋旭、刘寅娜二次合作。该部作品改编自网路小说，描述顶级女演员突然爆出和财阀三世的绯闻，事业开始走下坡路；而她为了出演知名编剧的电视剧，到韩国最厉害的律师那里伪装求职当他的秘书，是一段顶级女演员和龟毛的律师之间隐密的办公室恋情。
在近期公开的预告影片中，两位主演於天桥相遇、回眸，也让人不禁联想到他们在《鬼怪》里的点点滴滴，更加引发观众们期待。剧组则公开相关剧照，喜欢这对CP的粉丝们，桌布可以换起来了～
昨日（10日）晚间，剧组再公开一则预告影片。顶级女明星吴允书（刘寅娜 饰）穿著华丽，并且对著镜头自白：「在那个近乎病态的完美主义者…权正录（李栋旭 饰）那小子手下收到的苦楚和侮辱…我的角色就是坚强克服他们的不幸主人公…」随之而来的是一声叹息。
而观看完影片的权正录，气愤地敲了桌子，并表示：「我们就用法律走到最后吧，吴允书小姐。」一个风情万种，一个是理性坚决，简直是「极与极」的相遇啊～
（图片、影片来源：tvN《触及真心》）
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