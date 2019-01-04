李棟旭、劉寅娜主演tvN《觸及真心》公開新預告！這熟悉的畫面…讓人忍不住想到兩位演員上次合作的《鬼怪》啊！
韓劇 2019年1月4日 星期五11:07 JiaJia
李棟旭＆劉寅娜＋天橋＋回眸…好激動！！！！！
繼2016年《孤單又燦爛的神-鬼怪》後，李棟旭、劉寅娜二次合作，一起主演預計接檔《男朋友》（主演：宋慧喬、朴寶劍）作為水木劇（週三、四）播出的《觸及真心》。
該部作品改編自網路小說，描述頂級女演員「吳真心」突然爆出和財閥三世的緋聞，事業開始走下坡路；而她為了出演知名編劇的電視劇，到韓國最厲害的律師「權正錄」那裡偽裝求職當他的秘書，是一段頂級女演員和龜毛的律師之間隱密的辦公室戀情。人物介紹可以看這裡！
先前，劇組於聖誕節公開特別版預告影片。
昨日（3日）晚間，再公開最新預告。李棟旭與劉寅娜在天橋相遇、回眸，兩人還在電影院裡，一起吃同一桶爆米花並且不經意觸碰到彼此，都讓人覺得心動指數破表。
出現在預告裡的「天橋」，也讓人不禁想到兩位演員上次合作的《鬼怪》。當時在天橋上，出現了許多名場面，還成為追星熱點。就像網友們說的：「《觸及真心》可以看成《鬼怪》轉世後的故事！」一起期待首播吧～
（圖片、影片來源：tvN）
寫手：JiaJia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論