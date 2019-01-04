李栋旭、刘寅娜主演tvN《触及真心》公开新预告！这熟悉的画面…让人忍不住想到两位演员上次合作的《鬼怪》啊！
韩剧 2019年1月4日 星期五11:07 JiaJia
李栋旭＆刘寅娜＋天桥＋回眸…好激动！！！！！
继2016年《孤单又灿烂的神-鬼怪》后，李栋旭、刘寅娜二次合作，一起主演预计接档《男朋友》（主演：宋慧乔、朴宝剑）作为水木剧（周三、四）播出的《触及真心》。
该部作品改编自网路小说，描述顶级女演员「吴真心」突然爆出和财阀三世的绯闻，事业开始走下坡路；而她为了出演知名编剧的电视剧，到韩国最厉害的律师「权正录」那里伪装求职当他的秘书，是一段顶级女演员和龟毛的律师之间隐密的办公室恋情。人物介绍可以看这里！
先前，剧组於圣诞节公开特别版预告影片。
昨日（3日）晚间，再公开最新预告。李栋旭与刘寅娜在天桥相遇、回眸，两人还在电影院里，一起吃同一桶爆米花并且不经意触碰到彼此，都让人觉得心动指数破表。
出现在预告里的「天桥」，也让人不禁想到两位演员上次合作的《鬼怪》。当时在天桥上，出现了许多名场面，还成为追星热点。就像网友们说的：「《触及真心》可以看成《鬼怪》转世后的故事！」一起期待首播吧～
（图片、影片来源：tvN）
写手：JiaJia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论