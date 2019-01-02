李昇基、裴秀智《VAGABOND》首版預告公開！這根本是電影預告，兩人都超級帥氣！
韓劇 2019年1月2日 星期三12:40 Yuan
《VAGABOND》預告超像電影預告啊！看完真的很期待播出呢～
SBS新劇《VAGABOND》由李昇基、秀智主演，劇講述平凡生活著的男人，偶然捲入事故，進而揭露國家腐敗過程，結合了青瓦台、國情院，以及武器說客、恐怖分子等題材，這更是兩人繼《九家之書》睽違5年之後再次合作。
李昇基飾演「車建」，特技替身演員出身的他，人生榜樣是成龍，擅長跆拳道、柔道、拳擊和劍道等，綜合武術18段。在從事替身事業時，因為飛機墜毀而失去侄子，也因為目擊飛機恐怖份子的行徑而意外捲入疑問事件中
裴秀智飾演國家情報院情報員「高海麗」。她是海軍陸戰隊中校的女兒，父親去世後挑起家中重擔。進入國情院的高海麗在接受高強度訓練後，從白色要員轉為黑色要員。
近日公開了首版預告，真的很像電影啊！兩人這次的角色都非常帥氣，為了提高作品完成度，劇組也在摩洛哥進行長達一個月的拍攝。而李昇基最後大喊：「那些人到底是誰？為什麼要殺害無辜的人，到底為什麼一定要殺害我的姪子？」讓不少觀眾表示：「太期待播出」、「秀智這次的角色好帥」、「電影大片般的預告」等等。
而《VAGABOND》是100％事先製作，由《巨人》、《浪漫醫生金師傅》的劉仁植導演和《巨人》、《工薪族楚漢志》、《奇皇后》的張英哲、鄭景順編劇聯手打造，預計在5月8日播出。
（圖：SBS、KSD）
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留言/評論
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Sally CheangAlex Ieong
1小時前
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太刺激了！！！也難怪最近歐吧滿身是傷TAT~期待五月播出！！中文版預告 https://www.youtube.com/watch?v=SxZax1_ciZs
2小時前
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