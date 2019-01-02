李升基、裴秀智《VAGABOND》首版预告公开！这根本是电影预告，两人都超级帅气！
韩剧 2019年1月2日 星期三12:40 Yuan
《VAGABOND》预告超像电影预告啊！看完真的很期待播出呢～
SBS新剧《VAGABOND》由李升基、秀智主演，剧讲述平凡生活著的男人，偶然卷入事故，进而揭露国家腐败过程，结合了青瓦台、国情院，以及武器说客、恐怖分子等题材，这更是两人继《九家之书》睽违5年之后再次合作。
李升基饰演「车建」，特技替身演员出身的他，人生榜样是成龙，擅长跆拳道、柔道、拳击和剑道等，综合武术18段。在从事替身事业时，因为飞机坠毁而失去侄子，也因为目击飞机恐怖份子的行径而意外卷入疑问事件中
裴秀智饰演国家情报院情报员「高海丽」。她是海军陆战队中校的女儿，父亲去世后挑起家中重担。进入国情院的高海丽在接受高强度训练后，从白色要员转为黑色要员。
近日公开了首版预告，真的很像电影啊！两人这次的角色都非常帅气，为了提高作品完成度，剧组也在摩洛哥进行长达一个月的拍摄。而李升基最后大喊：「那些人到底是谁？为什么要杀害无辜的人，到底为什么一定要杀害我的侄子？」让不少观众表示：「太期待播出」、「秀智这次的角色好帅」、「电影大片般的预告」等等。
而《VAGABOND》是100％事先制作，由《巨人》、《浪漫医生金师傅》的刘仁植导演和《巨人》、《工薪族楚汉志》、《奇皇后》的张英哲、郑景顺编剧联手打造，预计在5月8日播出。
（图：SBS、KSD）
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留言/评论
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Sally CheangAlex Ieong
1小时前
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太刺激了！！！也難怪最近歐吧滿身是傷TAT~期待五月播出！！中文版預告 https://www.youtube.com/watch?v=SxZax1_ciZs
2小时前
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