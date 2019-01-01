新年第一爆！EXO KAI❤BLACKPINK JENNIE热恋中

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每年的1月1日，韩国的广大网民们都在坐等DISPATCH的爆大料，自从2013年起新年的第一天他们都会爆出一对娱乐圈顶级CP的爱恋大料，而今年轮到了EXO的KAI和BLACKPINK的JENNIE！

EXO和BLACKPINK，前者是SM娱乐的代表男团，后者是YG的团宠小公主，KAI和JENNIE的跨社恋爱瞬间点燃了所有网民的八卦魂。 爆料一向快很准的DISPATCH也给出了「实锤」证明两位超一线偶像正在热恋中。



媒体拍到了两人在公园秘密约会的照片，KAI亲自开车前往女友的家中接人，抵达天空公园后也是KAI先下车，然后很绅士地替JENNIE开车门。 据说KAI结束国外的演出返回韩国（2018年12月2日）所做的第一件事情就是探望JENNIE，正处於热恋期的两人如胶似漆。

KAI和JENNIE也有相似之处呢，那就是穿衣造型越来越有CP感，他们喜欢相同色系的大衣，喜欢匡威运动鞋，且都踩著鞋后跟像拖鞋一样穿，偏爱各种针织帽和围巾。 两人似乎在用各种配饰回应对方，是隐藏的情侣Look呢。



2018年的10月，KAI和JENNIE一同出席了巴黎时装周的活动，随后两人都在各自的SNS上发布了在埃菲尔铁塔前的照片，不知道是不是互相替对方照的呢？



据D社爆料，YG的老板杨贤硕去年10月对某八卦杂志发怒，该报社称他和JENNIE是恋人关系，遭到了杨贤硕的强烈否认。 而该报导确实也是无中生有，那时的JENNIE正在和KAI热恋中。

更多照片请戳：这是LOVESTAGRAM吗？

KJ情侣的爱情证据

相爱的人会越来越像，KJ情侣完全分析

「图：KAI/JENNIE IG」

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