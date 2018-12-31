《Running Man》絕對是錦鯉劇組！HAHA又要當爸爸啦，同天李光洙宣佈脫單
明星 2018年12月31日 星期一10:46 Rui
2018年的最後一天真的是喜訊不斷，而這個喜訊又來自《Running Man》劇組。
今日上午李光洙和李善彬剛剛承認熱戀5個月中，沒過多久RM的好兄弟HAHA就傳出又要當爸爸的好消息了。 據多位知情人士透露，HAHA的妻子星已經懷上了第3胎，因為寶寶剛剛才10周，HAHA和星連親朋好友都還沒告訴。
隨後這一消息得到了經紀公司的證實，HAHA也透過公司表示：「星才懷孕10周，還是孕初期一切都很小心。 其實並沒有第三胎的計劃，但得知有了第3個寶寶我們還是非常開心幸福的。 明年我會更加努力活動，可能不能全身心照顧已經懷孕的老婆，覺得很抱歉，但我會盡全力做到最好。 現在我已經是三個孩子的爸爸了，作為歌手和綜藝人，以及爸爸，我會努力做到最好。 」
HAHA和星於2012年11月30日結婚，於2013年生下第一個兒子「Dream」，2016年兩人又生下了第二個兒子「Soul」。
PS：錦鯉，社交網路用語，一種好運的象徵。
「圖：星IG」
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