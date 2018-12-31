《Running Man》绝对是锦鲤剧组！HAHA又要当爸爸啦，同天李光洙宣布脱单
明星 2018年12月31日 星期一10:46 Rui
2018年的最后一天真的是喜讯不断，而这个喜讯又来自《Running Man》剧组。
今日上午李光洙和李善彬刚刚承认热恋5个月中，没过多久RM的好兄弟HAHA就传出又要当爸爸的好消息了。 据多位知情人士透露，HAHA的妻子星已经怀上了第3胎，因为宝宝刚刚才10周，HAHA和星连亲朋好友都还没告诉。
随后这一消息得到了经纪公司的证实，HAHA也透过公司表示：「星才怀孕10周，还是孕初期一切都很小心。 其实并没有第三胎的计划，但得知有了第3个宝宝我们还是非常开心幸福的。 明年我会更加努力活动，可能不能全身心照顾已经怀孕的老婆，觉得很抱歉，但我会尽全力做到最好。 现在我已经是三个孩子的爸爸了，作为歌手和综艺人，以及爸爸，我会努力做到最好。 」
HAHA和星於2012年11月30日结婚，於2013年生下第一个儿子「Dream」，2016年两人又生下了第二个儿子「Soul」。
PS：锦鲤，社交网路用语，一种好运的象徵。
「图：星IG」
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