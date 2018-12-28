果然這些狗血的劇情只能來自韓劇！ 來看看是什麼原因讓你愛到停不下來

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大家追看韓劇有幾年了呢？ 資深韓劇迷們一定都知道韓劇有三寶，從最開始的「車禍、癌症、治不好」的套路逐漸演進到「長腿、養眼、土豪」。 雖然不少劇情都很狗血，比如最近熱播的《皇后的品格》，堪稱是狗血劇情的「綜合套餐」，但是觀眾們就是莫名喜歡看。 今天我們來總結下韓劇中最常用的幾個經典橋（套）段（路）。

▼1.隱藏的出生秘密▼



狗血劇的常見套路之一就是出生秘密，或是主人公有私生子，或是主人公的父母並非親生父母，就光是這一設定韓劇就能編出50集故事來（比如《天可憐見》）。 出生秘密影響著整個劇情的發展，觀眾們就在等待到底什麼時候主人公才能知道自己的身世呢？

▼2. 主人公身邊之人必死▼



就像柯南每到一個地方必然發生命案一樣，狗血劇中的重要橋段之一就是主人公身邊一定有人因他而死，而主人公也會因為這個人的死亡而「覺醒」，不再是傻白甜。 而已死之人通常都帶著一個重大的秘密，一旦被揭發就能反殺一切反派。

▼3. 逃離死亡▼



狗血劇裡的主要人物一定會陷入死亡危機，但無論意外有多大，總是敵不過主人公們的命大，而誤以為他們已死的大反派們最終會因為輕敵而失敗。

▼4.主人公一定要復仇▼



狗血劇裡的主人公們仿佛就是為了復仇而來，且一定會為過往自己的愚蠢而感到後悔，覺醒過來的主人公們人生的信念就只剩下報仇，當曾經善良的他們決心復仇時，觀眾們甚至比他們還興奮。

▼5. 反派的惡行超出你的想像▼



狗血劇的另一大支撐就是各型各色的反派，他們如何「折磨」主角們是一大看點，經常讓觀眾們看得咬牙切齒，心生悶氣，對忍受著一切痛苦的主角們恨鐵不成鋼。

▼6. 長久的等待之後必有痛快反擊▼



善良的主人公們一旦開始覺醒就意味著電視劇至少過半了，沒多久之後就會開始實施反擊，而反擊肯定每招比中，打得反派是措手不及。 而這也許就是狗血劇最大的動人之處吧。

大家對比一下曾經看過的狗血劇情，是不是條條都中呢？

「圖：《皇后的品格》」

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