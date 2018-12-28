果然这些狗血的剧情只能来自韩剧！ 来看看是什么原因让你爱到停不下来

大家追看韩剧有几年了呢？ 资深韩剧迷们一定都知道韩剧有三宝，从最开始的「车祸、癌症、治不好」的套路逐渐演进到「长腿、养眼、土豪」。 虽然不少剧情都很狗血，比如最近热播的《皇后的品格》，堪称是狗血剧情的「综合套餐」，但是观众们就是莫名喜欢看。 今天我们来总结下韩剧中最常用的几个经典桥（套）段（路）。
狗血剧的常见套路之一就是出生秘密，或是主人公有私生子，或是主人公的父母并非亲生父母，就光是这一设定韩剧就能编出50集故事来（比如《天可怜见》）。 出生秘密影响著整个剧情的发展，观众们就在等待到底什么时候主人公才能知道自己的身世呢？
就像柯南每到一个地方必然发生命案一样，狗血剧中的重要桥段之一就是主人公身边一定有人因他而死，而主人公也会因为这个人的死亡而「觉醒」，不再是傻白甜。 而已死之人通常都带著一个重大的秘密，一旦被揭发就能反杀一切反派。
狗血剧里的主要人物一定会陷入死亡危机，但无论意外有多大，总是敌不过主人公们的命大，而误以为他们已死的大反派们最终会因为轻敌而失败。
狗血剧里的主人公们仿佛就是为了复仇而来，且一定会为过往自己的愚蠢而感到后悔，觉醒过来的主人公们人生的信念就只剩下报仇，当曾经善良的他们决心复仇时，观众们甚至比他们还兴奋。
狗血剧的另一大支撑就是各型各色的反派，他们如何「折磨」主角们是一大看点，经常让观众们看得咬牙切齿，心生闷气，对忍受著一切痛苦的主角们恨铁不成钢。
善良的主人公们一旦开始觉醒就意味著电视剧至少过半了，没多久之后就会开始实施反击，而反击肯定每招比中，打得反派是措手不及。 而这也许就是狗血剧最大的动人之处吧。
大家对比一下曾经看过的狗血剧情，是不是条条都中呢？
「图：《皇后的品格》」
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