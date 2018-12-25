友情認證！EXO燦烈為崔泰俊送上應援咖啡車，橫幅的字讓粉絲大讚：「超有Sense」
明星 2018年12月25日 星期二12:49 Yuan
兩位因為拍攝《Missing9》成為好友，還曾一起去日本旅遊，這次后准也會后准應援啦XD
日前，EXO燦烈為在拍攝《所以我和黑粉結婚了》的好友崔泰俊送上了應援咖啡車，在咖啡車上橫幅寫著：「《黑粉》的演員和Staff們，吃好吃的食物然後加油啊！后准給后准的。」
崔泰俊也在IG發文感謝：「宇宙大明星后准給后准的，感動、朴燦烈萬歲。」還放上EXO專輯燦烈預告照和自己劇中的劇照，而燦烈曾出演過《所以我和黑粉結婚了》電影版，崔泰俊目前在拍攝電視劇版，兩人在劇中都是飾演大明星「后准」，這讓不少粉絲稱讚：「超有Sense」、「太可愛了」等等。
兩人在2017年因拍攝《Missing9》而結下緣分，在採訪中還透露過：「燦烈真的特別有能量、特別可愛，所以哥哥們也都很疼他。」他們兩人還曾和CNBLUE李宗泫、Block B ZICO和申康佑一起到日本旅遊，當時合照公開也引發不少討論。
另外，由崔泰俊和秀英主演的《所以我和黑粉結婚了》，日前陸續公開了劇照，雖然還沒有確定播出平台，但是是好萊塢華納兄弟「TV Production And Acquisition in Korea」投資並擔任共同製作的第一部作品，目前版權已經買到北美和中美洲，將在160個國家同時開播。
（圖：IG@actorctj、《所以我和黑粉結婚了》）
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