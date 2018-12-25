友情认证！EXO灿烈为崔泰俊送上应援咖啡车，横幅的字让粉丝大赞：「超有Sense」
明星 2018年12月25日 星期二12:49 Yuan
两位因为拍摄《Missing9》成为好友，还曾一起去日本旅游，这次后准也会后准应援啦XD
日前，EXO灿烈为在拍摄《所以我和黑粉结婚了》的好友崔泰俊送上了应援咖啡车，在咖啡车上横幅写著：「《黑粉》的演员和Staff们，吃好吃的食物然后加油啊！后准给后准的。」
崔泰俊也在IG发文感谢：「宇宙大明星后准给后准的，感动、朴灿烈万岁。」还放上EXO专辑灿烈预告照和自己剧中的剧照，而灿烈曾出演过《所以我和黑粉结婚了》电影版，崔泰俊目前在拍摄电视剧版，两人在剧中都是饰演大明星「后准」，这让不少粉丝称赞：「超有Sense」、「太可爱了」等等。
两人在2017年因拍摄《Missing9》而结下缘分，在采访中还透露过：「灿烈真的特别有能量、特别可爱，所以哥哥们也都很疼他。」他们两人还曾和CNBLUE李宗泫、Block B ZICO和申康佑一起到日本旅游，当时合照公开也引发不少讨论。
另外，由崔泰俊和秀英主演的《所以我和黑粉结婚了》，日前陆续公开了剧照，虽然还没有确定播出平台，但是是好莱坞华纳兄弟「TV Production And Acquisition in Korea」投资并担任共同制作的第一部作品，目前版权已经买到北美和中美洲，将在160个国家同时开播。
（图：IG@actorctj、《所以我和黑粉结婚了》）
Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻