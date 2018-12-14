不愧是 EXO！改版專輯〈LOVE SHOT〉橫掃 60 國 iTunes 榜首
KPOP 2018年12月14日 星期五10:59 施乃琪
無論是正規、改版或單曲，EXO 只要發片就會成為橫掃全球的代表！
EXO 昨天（13 日）傍晚發行正規五輯改版專輯〈LOVE SHOT〉後立刻登上國內音源榜首，隊長 Suho 還特地截圖向粉絲表示「EXO-L 啊謝謝你們」。隨後截至今天上午 11 點，這張專輯已經在 Hanteo、Synarra、教保文庫、、HOTTRACKS 各唱片行奪冠，收錄了歌曲也以主打歌為首從第一名開始列隊佔領 MelOn、NAVER Music、Bugs⋯⋯等音源榜。
在這同時，〈LOVE SHOT〉也在美國、加拿大、法國、義大利、荷蘭、瑞典、希臘、埃及、台灣、泰國、馬來西亞⋯⋯等 60 個國家的 iTunes 綜合專輯榜拿下冠軍。
今天傍晚 EXO 就要等著新歌登上 KBS 2TV《Music Bank》帶來回歸表演，到時候一定要死守直播啦！
（照片與影片來源：SM Entertainment）
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