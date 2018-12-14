不愧是 EXO！改版专辑〈LOVE SHOT〉横扫 60 国 iTunes 榜首
KPOP 2018年12月14日 星期五10:59 施乃琪
无论是正规、改版或单曲，EXO 只要发片就会成为横扫全球的代表！
EXO 昨天（13 日）傍晚发行正规五辑改版专辑〈LOVE SHOT〉后立刻登上国内音源榜首，队长 Suho 还特地截图向粉丝表示「EXO-L 啊谢谢你们」。随后截至今天上午 11 点，这张专辑已经在 Hanteo、Synarra、教保文库、、HOTTRACKS 各唱片行夺冠，收录了歌曲也以主打歌为首从第一名开始列队占领 MelOn、NAVER Music、Bugs⋯⋯等音源榜。
在这同时，〈LOVE SHOT〉也在美国、加拿大、法国、义大利、荷兰、瑞典、希腊、埃及、台湾、泰国、马来西亚⋯⋯等 60 个国家的 iTunes 综合专辑榜拿下冠军。
今天傍晚 EXO 就要等著新歌登上 KBS 2TV《Music Bank》带来回归表演，到时候一定要死守直播啦！
（照片与影片来源：SM Entertainment）
施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻