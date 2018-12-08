【K社韩文小百科】2019年韩国10大消费趋势关键词！ 首尔大学分析中心权威揭晓（上）

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最近首尔大学消费趋势分析中心给出了2019年的韩国消费趋势预测，快来抢先看！

去年的韩国消费趋势也是由同一分析中心给出的，其中的「小确幸（소확행）」、「1人经纪（1코노미）」等等纷纷在这一年中得到验证，也令人更期待新书的预测。



根据《Trend Korea 2019》，明年韩国的消费趋势呈现10大特徵，为了避免文章太长大家看到想睡，今天先分享其中前五个：

1. 做出你的概念（컨셉을 연출하라）

现在的商品只靠性价比已经不能抓住消费者的心，要突破重围，关键就在「与众不同的概念」！ 比起传统的起承转折，更注重直观的美学、瞬间的感觉、松散的结构，比如LG的洗衣纸广告，就是因为「随便做做」的概念而给人留下极深印象：讲述了一个广告组职员在周末夜晚大家都出去嗨皮的时候突然被叫回来加班、 但又因为金钱而不得不屈服的心酸故事XDD据悉，该广告播出后，LG洗衣纸的第一季度销售额比去年同期增长了40%：



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2. 细胞市场（세포마켓）

相较於传统的大型销售平台，2019年会有更多以个人为销售主体的交易。 很多1人企业通过SNS制作内容并进行宣传，在自我满足的同时进行有偿生产和流通，这就是「细胞市场」。

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3. 新复古（요즘옛날, 뉴트로）

区别於传统的复古（retro），新复古（New-Tro）绝非单纯的「再现往昔」，而是指「年轻世代在厌倦新事物后，转而从旧事物上寻找新鲜感」。



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4. 必环境时代（필환경 시대）

从「亲环境时代」进化而来，指越来越多消费者会在购物前确认商品是否含有危害环境的成分，时尚产业也将继续增加对动物福利的关注，带来环保型消费的大幅增长。

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5. 情感代理人，拜托了我的心（감정대리인, 내 마음을 부탁해）

越来越多人不再直接表达自己的感情，例如用贴图代替说「我生气了」、通过恋爱真人秀获得真实恋爱的代理满足、收看有嘉宾吐槽和评价的综艺来间接表达自己的意见，也就是将「表达感情」这件事交给代理人来处理。



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看完以上5个关键字，不知大家有没有共鸣呢？ 下周继续为大家揭晓另外5个关键字哦！

（图源：宋旻浩IG，《我家的熊孩子》节目截图，网路）

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