柳演錫&孫浩俊加盟羅PD新綜藝《Coffee Friends》 首期嘉賓是崔智友&梁世宗！
綜藝 2018年12月3日 星期一10:28 Sani
tvN出品又來啦！ 《Coffee Friends》中，好友柳演錫和孫浩俊將一起在濟州島的柑橘農場中開設咖啡店，收入全額捐贈，還有崔智友、梁世宗做客，聽起來就很多看點！
這檔節目其實來源於柳演錫和孫浩俊今年一直在做的同名公益捐贈活動，他們親自駕駛咖啡車四處分享飲料，出價多少由購買者決定，讓大家看到了捐贈其實是一件很簡單的事。 明年1月，大家就能在tvN看到這檔節目啦！
柳演錫和孫浩俊和羅PD一起拍攝過《花樣青春》、《一日三餐》等節目，這檔節目也是羅PD擔任創作總監，而經常和羅PD合作的朴熙妍（音）PD則擔任導演， 後者也執導過tvN《家常飯白老師（港臺譯名：拯救廚男）》、《街頭美食鬥士》等節目
此外，《Coffee Friends》每期都會邀請不同的明星來兼職，第一期的工讀生就是崔智友和梁世宗！ 崔智友和孫浩俊一起拍攝過《一日三餐》，這次就是應他的邀請而來；梁世宗則是受到柳演錫邀請，出道後第一次參演綜藝節目！
朴熙妍PD表示：「看到柳演錫和孫浩俊一年來進行的捐贈活動，對他們的初衷很有共鳴，於是決定拍成綜藝節目，期間發生的大小事既有笑點也有讓人感動的地方。 」
明年1月有綜藝可以追了！ 期待《Coffee Friends》公佈開播時間~~~
（圖源：KSD韓星網，各所屬社）
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