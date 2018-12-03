柳演锡&孙浩俊加盟罗PD新综艺《Coffee Friends》 首期嘉宾是崔智友&梁世宗！
综艺 2018年12月3日 星期一10:28 Sani
tvN出品又来啦！ 《Coffee Friends》中，好友柳演锡和孙浩俊将一起在济州岛的柑橘农场中开设咖啡店，收入全额捐赠，还有崔智友、梁世宗做客，听起来就很多看点！
这档节目其实来源於柳演锡和孙浩俊今年一直在做的同名公益捐赠活动，他们亲自驾驶咖啡车四处分享饮料，出价多少由购买者决定，让大家看到了捐赠其实是一件很简单的事。 明年1月，大家就能在tvN看到这档节目啦！
柳演锡和孙浩俊和罗PD一起拍摄过《花样青春》、《一日三餐》等节目，这档节目也是罗PD担任创作总监，而经常和罗PD合作的朴熙妍（音）PD则担任导演， 后者也执导过tvN《家常饭白老师（港台译名：拯救厨男）》、《街头美食斗士》等节目
此外，《Coffee Friends》每期都会邀请不同的明星来兼职，第一期的工读生就是崔智友和梁世宗！ 崔智友和孙浩俊一起拍摄过《一日三餐》，这次就是应他的邀请而来；梁世宗则是受到柳演锡邀请，出道后第一次参演综艺节目！
朴熙妍PD表示：「看到柳演锡和孙浩俊一年来进行的捐赠活动，对他们的初衷很有共鸣，於是决定拍成综艺节目，期间发生的大小事既有笑点也有让人感动的地方。 」
明年1月有综艺可以追了！ 期待《Coffee Friends》公布开播时间~~~
（图源：KSD韩星网，各所属社）
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