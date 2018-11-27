百變影帝劉亞仁！你最愛哪一個角色的他？

演員劉亞仁一直都活躍於大小螢幕，每年幾乎都有電視劇與電影作品與觀眾們見面，近年來他更演出許多特別的電影作品，令人印象深刻，每部電影中出現的劉亞仁都給人截然不同的感覺，可說是位不折不扣的專業演員。
以下這幾部作品讓大家一起回顧一下劉亞仁的精彩演出：
由劉亞仁與黃晸玟、柳海真共同演出的《辣手警探》，劉亞仁在片中演出一位財閥第三代，總是梳著油頭，但手段極其殘忍毫無同理心，只要一點點不順心就大發火甚至把人給打到死，劇中也說明了小小市民對上大財團幾乎束手無策，劉亞仁演出的反派，那瞧不起別人的邪惡眼神，讓觀眾也對他恨得牙癢癢的。
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劉亞仁與另一影帝宋康昊的精采演出，劉亞仁演出一位從小聰慧的世子，面對父親宋康昊的喜怒無常，一開始默默不理睬，隨著年齡漸長，非常有自己想法的世子開始反抗父親，於是被關進米櫃裡，度過七日後就這樣結束生命。劉亞仁演出的思悼世子，在最後這七天回想自己的過去，包含喜獲麟兒的喜悅，與父親如何演變成這樣的對立等等，內心戲相當細膩，是不可錯過的作品，也帶給他青龍影帝的殊榮。
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這部戲中的劉亞仁真的帥呆了，飾演的是一位聲勢正高的韓流明星，曾與作品的作家有過一夜情之後，開始懷疑對方生下了自己的小孩，最後不顧自己的前途，大方在臉書承認自己的愛，只為挽回所愛的人跟小孩，劉亞仁平時也相當有自己的想法，也常透過SNS與粉絲分享。率性而為也是他的個性之一，這部作品讓大家看見一個為愛放棄所有的偶像劉亞仁。
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這部戲是2018年才剛在台灣上映，由導演李滄東重新演繹村上春樹的文章「燒穀倉」。劇中劉亞仁飾演的是一位對前途茫茫未知的青年，在城市中找不到歸屬感，偶然與童年時期的鄰家女孩相遇，間接也認識了富家子Ben，三人錯綜複雜的關係充滿神秘感，劉亞仁在劇中所詮釋出的那片茫然，又再度令大家看見全新的劉亞仁。這部戲在坎城影展雖沒有得到最高獎項的肯定，卻獲得場外最高分。
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劉亞仁即將於12月7日在台灣上映的新電影《分秒幣爭》，將敘述1997年代韓國即將面臨破產的那一周，IMF介入協調，劉亞仁與金憓秀、文森卡索、趙宇鎮等聯手演出。劉亞仁在劇中演出尹政學一角，是一位金融專家，預見了韓國即將破產的事實，於是打算孤注一擲大發一筆國難財，算是一位投機分子。看見劇照中專業的復古西裝打扮，不知道這次劉亞仁又將給大家什麼感受？
圖片:《辣手警探》《思悼》《按讚情人》《燃燒烈愛》《分秒幣爭》劇照
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