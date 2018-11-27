百变影帝刘亚仁！你最爱哪一个角色的他？

演员刘亚仁一直都活跃於大小萤幕，每年几乎都有电视剧与电影作品与观众们见面，近年来他更演出许多特别的电影作品，令人印象深刻，每部电影中出现的刘亚仁都给人截然不同的感觉，可说是位不折不扣的专业演员。
以下这几部作品让大家一起回顾一下刘亚仁的精彩演出：
由刘亚仁与黄晸玟、柳海真共同演出的《辣手警探》，刘亚仁在片中演出一位财阀第三代，总是梳著油头，但手段极其残忍毫无同理心，只要一点点不顺心就大发火甚至把人给打到死，剧中也说明了小小市民对上大财团几乎束手无策，刘亚仁演出的反派，那瞧不起别人的邪恶眼神，让观众也对他恨得牙痒痒的。
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刘亚仁与另一影帝宋康昊的精采演出，刘亚仁演出一位从小聪慧的世子，面对父亲宋康昊的喜怒无常，一开始默默不理睬，随著年龄渐长，非常有自己想法的世子开始反抗父亲，於是被关进米柜里，度过七日后就这样结束生命。刘亚仁演出的思悼世子，在最后这七天回想自己的过去，包含喜获麟儿的喜悦，与父亲如何演变成这样的对立等等，内心戏相当细腻，是不可错过的作品，也带给他青龙影帝的殊荣。
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这部戏中的刘亚仁真的帅呆了，饰演的是一位声势正高的韩流明星，曾与作品的作家有过一夜情之后，开始怀疑对方生下了自己的小孩，最后不顾自己的前途，大方在脸书承认自己的爱，只为挽回所爱的人跟小孩，刘亚仁平时也相当有自己的想法，也常透过SNS与粉丝分享。率性而为也是他的个性之一，这部作品让大家看见一个为爱放弃所有的偶像刘亚仁。
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这部戏是2018年才刚在台湾上映，由导演李沧东重新演绎村上春树的文章「烧谷仓」。剧中刘亚仁饰演的是一位对前途茫茫未知的青年，在城市中找不到归属感，偶然与童年时期的邻家女孩相遇，间接也认识了富家子Ben，三人错综复杂的关系充满神秘感，刘亚仁在剧中所诠释出的那片茫然，又再度令大家看见全新的刘亚仁。这部戏在坎城影展虽没有得到最高奖项的肯定，却获得场外最高分。
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刘亚仁即将於12月7日在台湾上映的新电影《分秒币争》，将叙述1997年代韩国即将面临破产的那一周，IMF介入协调，刘亚仁与金憓秀、文森卡索、赵宇镇等联手演出。刘亚仁在剧中演出尹政学一角，是一位金融专家，预见了韩国即将破产的事实，於是打算孤注一掷大发一笔国难财，算是一位投机分子。看见剧照中专业的复古西装打扮，不知道这次刘亚仁又将给大家什么感受？
图片:《辣手警探》《思悼》《按赞情人》《燃烧烈爱》《分秒币争》剧照
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