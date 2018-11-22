下星期六就看的到啦！玄彬、朴信惠主演tvN《阿爾罕布拉宮的回憶》公開新劇照
韓劇 2018年11月22日 星期四12:14 JiaJia
相信許多劇迷都迫不及待了！劇組又陸續公開《阿爾罕布拉宮的回憶》新劇照，激發劇迷們的好奇心啊～
tvN新週末劇（週六、日播出）《阿爾罕布拉宮的回憶》將於下週（12月1日）首播。由《秘密森林》安吉鎬導演、《W-兩個世界》宋在貞作家攜手打造，描述投資公司代表劉鎮宇（玄彬 飾）來到西班牙格拉納達出差，住進吉他手鄭希周（朴信惠 飾）所經營的老舊CONTIGO旅舍，兩人捲入了奇妙事件而展開的故事。
今日（22日），劇組公開玄彬、朴信惠、朴勳、金義聖、朴燦烈（EXO成員）的新劇照。
玄彬睽違3年回歸小螢幕，這期間出演電影《機密同盟》、《騙徒》、《極智對決》、《屍落之城》等作品，展現多樣面貌。
朴信惠則睽違2年回歸小螢幕，上一部作品是SBS《Doctors》，有「男神收割機」之稱的她此次與玄彬合作，令人期待他們的化學反應。
沒有不去看的理由！幕後花絮照中，可以看到兩位演員的敬業精神。不論是看著拍攝回放，或者專注於劇本和揣摩角色。而劇本X導演X演技完美結合，tvN信心滿滿的懸疑浪漫劇，大家都拭目以待。
（圖片來源：tvN《阿爾罕布拉宮的回憶》）
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