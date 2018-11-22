这部剧是不是被下咒了？继导演失联、女主角下车，这次连男主角都走了！

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从未有哪部剧像《四子》一样历经波折，遭遇了片商欠薪、导演失联、更换PD、女主角下车等一系列重创之后剧组又一次陷入困境，男主角朴海镇已经连续接近20日未到片场了。

朴海镇新作《四子》拍摄中断 导演住院后失联

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据戏，从11月1日起作为《四子》男主角的朴海镇就未在片场现过身，缺席了所有的拍摄。 考虑到他在剧中的重要性，他的缺席也让拍摄难以继续进行。 今年5月初，《四子》就因更换导演而暂停过一次拍摄，直到8月31日才重启。 然而朴海镇和片商方面的拍摄合约到期日期为10月31日。 随著拍摄的延后，早就过了双方当初商议的日期，因此11月1日起，朴海镇就没再参与过拍摄。因此对於他的缺席，片商也无法指责。



朴海镇方面也火速对此做出了回应，称：「与片商是有协议的，当初合期限为到3月14日，但因更换导演，双方协商又改到了5月30日，期间又签订新合约，截止到8月14日。我方出於善意继续演出，就这样一直延期到了10月31日。这是根据协议做出的决定，而不是‘断绝联络’，未履行合约的的是制片公司。」

剧中朴海镇一人分饰四角，可想而知他在片中的戏份有多重，由於他的缺席，拍摄已然无法正常进行。 该剧从今年1月初就开始拍摄，10个月仅拍出了8、9集，剩下的戏份若缺少朴海镇根本无法照常进行。 而早在9月，女主角NANA就已经退出剧组，因她的离开所需要重新拍摄的剧集至今还未拍摄完成。



「图：《四子》」

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