Microdot承认父母诈骗！巨额倒会、贷款潜逃出国，还在《都市渔夫》露过脸

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这件是非攻防战在韩网闹了整整2天，Microdot今天终於承认父母诈骗并道歉，但网友认为更重要的是：把他父母送进监狱啊！

Microdot是近年来在综艺界崭露头角的说唱歌手，曾和Dok2组成双人组All Black，最近在《都市渔夫》、《丛林法则》、《吃货48小时》等综艺节目中有出色表现，成为冉冉升起的综艺新星。



Microdot从小全家移民纽西兰，目前在当地开设韩餐厅，他曾在2016年发表的歌曲中写道：「父亲的年营业额有10亿，以前只吃得起面片汤，现在可以到处寻觅美食。 」今年3月录制《都市渔夫》纽西兰篇时，Microdot的父母也有露面。



然而，昨日突然爆出的新闻，令他很可能从此离开公众视线。本月19日有网民曝光称，Microdot以前居住在韩国忠清北道时，曾向附近居民骗取大量钱财后连夜逃走：「这些人的血泪成为了Microdot成长的基石。 」

还有人贴出1996年6月提交的起诉状，称Microdot父亲拿著标会得来的2500万韩元突然失踪！这笔钱在当时可以购入一栋公寓，相当於现在的20亿韩元巨款，还被当地媒体报导过。

之后又有第三位网民接受网路媒体采访称：「Microdot的父亲是我的高中同学，当时在忠北堤川市运营奶牛牧场，和我是同行。 20年前他要从畜産业协同组合贷款，包括我在内的很多人都为他做了担保，他拿到6~7亿元贷款后，在1998年5月的某一个深夜突然逃走，连自己养的奶牛也全部出售变现。 」



巨额诈骗行为瞬间引起大规模讨论，Microdot一开始强烈否认，还表示这是名誉毁损、将采取法律手段对应，被指对受害者造成了二次伤害。 今日上午，Microdot终於发布声明松口承认。

Microdot表示：「移民纽西兰时我只有5岁，在看到新闻、询问父母之前并不了解这件事，所以才说没有事实根据、要采取法律手段。 昨天思考了很多，也非常痛苦。 作为儿子，我认为自己有需要负责的部分。 再次对因本次事件受伤的家庭表示道歉，会尽全力解决问题。 」



网民强烈要求Microdot从各个综艺下车，一度令《都市渔夫》网站陷入瘫痪。 道歉声明发出后，节目组表示将视情况再做决定。Microdot父母则在昨晚向韩国媒体表示将尽快办护照返回韩国，大概需时2到3周，之后视情况进行道歉并解决问题。



（图源：KSD韩星网，Microdot FB）

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