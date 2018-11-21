李珉廷產後回歸演女一號：新劇《命運與憤怒》12月1日開播

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這部劇的人物矛盾有夠尖銳，而且主演們都是值得信賴的人選，感覺會是很精彩的故事耶！

《命運與憤怒》是SBS的週末特別計畫連續劇，主演為朱相昱、李珉廷、蘇怡賢及李己雨四人，創作班底為《奇怪的搭檔》的鄭東雲導演與姜哲雄作家，講述四名男女彼此交錯的命運與憤怒。



李珉廷自從2013年與李秉憲成婚後鮮少拍戲，上一次露面還是在2016年Rain主演的《回來吧大叔》中飾演女二號。 這次飾演的女主角具海拉命運有點慘，留學期間姐姐自殺未遂、常年昏睡，父親也撒手人寰，令她在還債的泥沼中越陷越深，後來遇到了男主角，試圖接近他，從而改變自己的命運。



朱相昱飾演男主角太仁俊，是Gold集團會長的次子，身為正室之子，卻因為比小老婆的兒子晚出生而不受父親重視，被獨自「扔」在國外度過青少年時期，對父親、繼母和哥哥都抱有報復之心。 為了重振集團風采、證明自己，太仁俊努力工作、計畫與大股東的女兒車秀賢戰略結婚，卻在這時遇到了命運般的女人——具海拉。



蘇怡賢飾演車秀賢，雖然父母都很有錢、自己也是電視台主播，卻因為是暴發戶而難以被真正的富人家庭接納，幾次失敗後最後終於遇到太仁俊，希望通過戰略結婚將他打造成真正的富豪 ，卻遇到了具海拉和陳泰伍這兩個障礙。



李己雨飾演的陳泰伍人生經歷更加坎坷，幼年被獨自遺棄在香港、成為孤兒，後來與留學女熱戀並生下一女，然而該女的父母得知後強行拆散並給了他一大筆錢，還騙兩人說女兒因早產死亡。 7年後，李己雨成為連鎖百貨店的首爾負責人，回到韓國並準備好了復仇。



真的如標題所言，每一個角色都受到「命運與憤怒」的擺佈啊！ 這部劇將在12月1日正式開播，大家是否期待呢？



（圖源：SBS）

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