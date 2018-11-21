李珉廷产后回归演女一号：新剧《命运与愤怒》12月1日开播

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这部剧的人物矛盾有够尖锐，而且主演们都是值得信赖的人选，感觉会是很精彩的故事耶！

《命运与愤怒》是SBS的周末特别计画连续剧，主演为朱相昱、李珉廷、苏怡贤及李己雨四人，创作班底为《奇怪的搭档》的郑东云导演与姜哲雄作家，讲述四名男女彼此交错的命运与愤怒。



李珉廷自从2013年与李秉宪成婚后鲜少拍戏，上一次露面还是在2016年Rain主演的《回来吧大叔》中饰演女二号。 这次饰演的女主角具海拉命运有点惨，留学期间姐姐自杀未遂、常年昏睡，父亲也撒手人寰，令她在还债的泥沼中越陷越深，后来遇到了男主角，试图接近他，从而改变自己的命运。



朱相昱饰演男主角太仁俊，是Gold集团会长的次子，身为正室之子，却因为比小老婆的儿子晚出生而不受父亲重视，被独自「扔」在国外度过青少年时期，对父亲、继母和哥哥都抱有报复之心。 为了重振集团风采、证明自己，太仁俊努力工作、计画与大股东的女儿车秀贤战略结婚，却在这时遇到了命运般的女人——具海拉。



苏怡贤饰演车秀贤，虽然父母都很有钱、自己也是电视台主播，却因为是暴发户而难以被真正的富人家庭接纳，几次失败后最后终於遇到太仁俊，希望通过战略结婚将他打造成真正的富豪 ，却遇到了具海拉和陈泰伍这两个障碍。



李己雨饰演的陈泰伍人生经历更加坎坷，幼年被独自遗弃在香港、成为孤儿，后来与留学女热恋并生下一女，然而该女的父母得知后强行拆散并给了他一大笔钱，还骗两人说女儿因早产死亡。 7年后，李己雨成为连锁百货店的首尔负责人，回到韩国并准备好了复仇。



真的如标题所言，每一个角色都受到「命运与愤怒」的摆布啊！ 这部剧将在12月1日正式开播，大家是否期待呢？



（图源：SBS）

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