崔振赫、張娜拉、 申成祿主演SBS《皇后的品格》公開新劇照及兩版預告影片！將於本月（11月）21日首播

與《宮》（主演：尹恩惠、朱智勛）同樣以「君主立憲制」為展開，《皇后的品格》引發許多劇迷好奇。崔振赫剪了超短髮加上絢麗的動作戲，氣場超強，與上一部作品《馬成的喜悅》形成極大反差！
將接檔《胸腔外科-盜取心臟的醫生們》的SBS新水木劇（週三、四播出）《皇后的品格》，以2018年為背景，但以「君主立憲制」為展開，描述開朗活潑的音樂劇演員吳澀妮，某天突然飛上枝頭變鳳凰，嫁給皇帝，並在皇室裡和權力鬥爭，以大王大妃殺人案為契機，摧毀皇室並找到真愛的故事。將於本月（11月）21日首播。這些劇照都看過了嗎？
崔振赫飾演皇室警衛員「羅王植」。為了飾演此一角色，崔振赫首次挑戰超短髮，從髮型到眼神都有極大轉變。
張娜拉飾演無名的音樂劇演員「吳澀妮」。劇組方面表示：「張娜拉確定出演本作品後，為了詮釋音樂劇演員一角，不斷進行聲樂練習，並對角色深入研究和分析。」足見她對演技的熱情。
申成祿飾演大韓帝國的皇帝「李赫」。與先前公開的皇帝裝扮不同，申成祿身上帶著粗重的項鍊和誇張的飾品，相當引人注目。李赫前往夜店，及臉上那神秘的微笑都是因為什麼，令人好奇。
而今日（9日）最新公開的劇照中，吳澀妮喝醉了，還向李赫提議要喝「交杯酒」。一個可愛，一個慌張，他們之間究竟發生了什麼事情？
在第一版預告影片中，揭示了皇帝於國家中是不可動搖的存在。皇室發言人閔宥拉（李伊利雅 飾）要皇帝李赫裝作是吳澀妮的粉絲，吳澀妮則表示：「陛下和我根本不適合。」影片末端是羅王植的精采打戲，他憤怒地說：「就算是拚上性命，也要把整個皇室給摧毀…」場面相當緊張。
在第二版預告影片中，吳澀妮自我介紹並表示：「我是大韓帝國的皇后。」而羅王植誓言要查出媽媽的死因，並成為皇室警衛員，一定要殺掉某個人。鏡頭一轉，則是李赫到夜店狂歡的畫面…瞄準皇室的血色復仇，將腐敗又墮落的帝國摧毀，賭上自己命運並付出所有努力的羅王植，將在皇后與皇帝之間，為了愛情與復仇而孤軍奮鬥。
（圖片、影片來源：SBS《皇后的品格》）
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