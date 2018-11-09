崔振赫、张娜拉、 申成禄主演SBS《皇后的品格》公开新剧照及两版预告影片！将於本月（11月）21日首播

与《宫》（主演：尹恩惠、朱智勋）同样以「君主立宪制」为展开，《皇后的品格》引发许多剧迷好奇。崔振赫剪了超短发加上绚丽的动作戏，气场超强，与上一部作品《马成的喜悦》形成极大反差！
将接档《胸腔外科-盗取心脏的医生们》的SBS新水木剧（周三、四播出）《皇后的品格》，以2018年为背景，但以「君主立宪制」为展开，描述开朗活泼的音乐剧演员吴涩妮，某天突然飞上枝头变凤凰，嫁给皇帝，并在皇室里和权力斗争，以大王大妃杀人案为契机，摧毁皇室并找到真爱的故事。将於本月（11月）21日首播。这些剧照都看过了吗？
崔振赫饰演皇室警卫员「罗王植」。为了饰演此一角色，崔振赫首次挑战超短发，从发型到眼神都有极大转变。
张娜拉饰演无名的音乐剧演员「吴涩妮」。剧组方面表示：「张娜拉确定出演本作品后，为了诠释音乐剧演员一角，不断进行声乐练习，并对角色深入研究和分析。」足见她对演技的热情。
申成禄饰演大韩帝国的皇帝「李赫」。与先前公开的皇帝装扮不同，申成禄身上带著粗重的项炼和夸张的饰品，相当引人注目。李赫前往夜店，及脸上那神秘的微笑都是因为什么，令人好奇。
而今日（9日）最新公开的剧照中，吴涩妮喝醉了，还向李赫提议要喝「交杯酒」。一个可爱，一个慌张，他们之间究竟发生了什么事情？
在第一版预告影片中，揭示了皇帝於国家中是不可动摇的存在。皇室发言人闵宥拉（李伊利雅 饰）要皇帝李赫装作是吴涩妮的粉丝，吴涩妮则表示：「陛下和我根本不适合。」影片末端是罗王植的精采打戏，他愤怒地说：「就算是拚上性命，也要把整个皇室给摧毁…」场面相当紧张。
在第二版预告影片中，吴涩妮自我介绍并表示：「我是大韩帝国的皇后。」而罗王植誓言要查出妈妈的死因，并成为皇室警卫员，一定要杀掉某个人。镜头一转，则是李赫到夜店狂欢的画面…瞄准皇室的血色复仇，将腐败又堕落的帝国摧毁，赌上自己命运并付出所有努力的罗王植，将在皇后与皇帝之间，为了爱情与复仇而孤军奋斗。
（图片、影片来源：SBS《皇后的品格》）
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