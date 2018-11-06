笑到流眼淚！宋旻浩和P.O真的是一對活寶～又是吵架、又是上演《青春2部曲》

當我又開始「哈！哈！哈！」，媽媽就知道我又在看《新西遊記》… #狂笑的後遺症 #肚子痛 #流眼淚 #你們還有哪些症狀
tvN綜藝節目《新西遊記6》於上週日（4日）繼續播出，一行人抵達北海道，準備展開新旅程。
依照每個人的取向選擇房間，多年好友宋旻浩、P.O一起選擇了「極光房」；同樣是多年知己、有「前世大概是夫妻」之稱的李壽根、殷志源，一起選擇了「郵輪房」；而姜鎬童、安宰賢，一起住進「動物王國房」。
為了賺零用錢，室友們動起來！輪到宋旻浩和P.O，節目組先述說了兩位好友與李壽根的「軼事」，早在他們出道前，作為練習生的宋旻浩和P.O住在一起，而且還和李壽根住同一棟公寓，李壽根還給他們零用錢呢！
耳邊是Super Junior的洗腦神曲《Sorry, Sorry》，聽不到彼此聲音的狀態下，他們開始展開問答。艱難地回答出「特朗普（川普）」後，這個節目組真的是「只有你想不到，沒有他們做不到的」，居然把他們當時「同居」的公寓出成問題！
P.O努力地要讓宋旻浩回答出正確答案，血壓不斷飆高，根本就是生氣了！宋旻浩要好友：「不要生氣！」、「慢慢來！」在一旁觀看的哥哥們也笑到快要翻過去，鬱悶的P.O大喊：「我們家！！！」宋旻浩才糊里糊塗地回答正確答案。
終於結束了，宋旻浩摘下耳機說：「（我）聽不到啊！」、「為什麼生氣？」、「你也聽不到啊！」P.O這時才像「解脫」了一樣，摸摸宋旻浩的臉說：「知道了、知道了～」好朋友就是可以馬上和好如初啊 ♥ 而且明明是P.O出題，中間卻變成P.O在回答宋旻浩的提問，這也讓哥哥們再次陷入笑聲之中。
突破重重難關，一起抵達最後一關的宋旻浩和P.O，要先做「大象轉圈圈」，然後再來個帥氣的友情HIGH FIVE。有著「宋手指」之稱的宋旻浩，「大象任務」可是他的強項，所以他要P.O轉完圈圈不要動，他會親自前往去和他HIGH FIVE。但想像畫面和實際狀況總是有出入，P.O轉完圈圈後，身體總是會自己移動，讓宋旻浩找不到他的「手掌」，遑論HIGH FIVE。
接著，宋旻浩終於碰到P.O了，結果不是手掌，是他的臉頰！「啪」的一聲，有夠大聲，P.O相當堂皇，畫面外是節目組笑的超級大聲的聲音。
轉了40次的圈圈，多次嘗試的兩人，終於成功了！兩位好友激動地抱在一起，說有多喜悅，就有多喜悅。期間，他們還陸續上演《青春首部曲》、《青春二部曲》，這對好友真的是太逗了～
（圖片、影片來源：tvN《新西遊記6》）
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