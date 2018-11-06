笑到流眼泪！宋旻浩和P.O真的是一对活宝～又是吵架、又是上演《青春2部曲》

当我又开始「哈！哈！哈！」，妈妈就知道我又在看《新西游记》… #狂笑的后遗症 #肚子痛 #流眼泪 #你们还有哪些症状
tvN综艺节目《新西游记6》於上周日（4日）继续播出，一行人抵达北海道，准备展开新旅程。
依照每个人的取向选择房间，多年好友宋旻浩、P.O一起选择了「极光房」；同样是多年知己、有「前世大概是夫妻」之称的李寿根、殷志源，一起选择了「邮轮房」；而姜镐童、安宰贤，一起住进「动物王国房」。
为了赚零用钱，室友们动起来！轮到宋旻浩和P.O，节目组先述说了两位好友与李寿根的「轶事」，早在他们出道前，作为练习生的宋旻浩和P.O住在一起，而且还和李寿根住同一栋公寓，李寿根还给他们零用钱呢！
耳边是Super Junior的洗脑神曲《Sorry, Sorry》，听不到彼此声音的状态下，他们开始展开问答。艰难地回答出「特朗普（川普）」后，这个节目组真的是「只有你想不到，没有他们做不到的」，居然把他们当时「同居」的公寓出成问题！
P.O努力地要让宋旻浩回答出正确答案，血压不断飙高，根本就是生气了！宋旻浩要好友：「不要生气！」、「慢慢来！」在一旁观看的哥哥们也笑到快要翻过去，郁闷的P.O大喊：「我们家！！！」宋旻浩才糊里糊涂地回答正确答案。
终於结束了，宋旻浩摘下耳机说：「（我）听不到啊！」、「为什么生气？」、「你也听不到啊！」P.O这时才像「解脱」了一样，摸摸宋旻浩的脸说：「知道了、知道了～」好朋友就是可以马上和好如初啊 ♥ 而且明明是P.O出题，中间却变成P.O在回答宋旻浩的提问，这也让哥哥们再次陷入笑声之中。
突破重重难关，一起抵达最后一关的宋旻浩和P.O，要先做「大象转圈圈」，然后再来个帅气的友情HIGH FIVE。有著「宋手指」之称的宋旻浩，「大象任务」可是他的强项，所以他要P.O转完圈圈不要动，他会亲自前往去和他HIGH FIVE。但想像画面和实际状况总是有出入，P.O转完圈圈后，身体总是会自己移动，让宋旻浩找不到他的「手掌」，遑论HIGH FIVE。
接著，宋旻浩终於碰到P.O了，结果不是手掌，是他的脸颊！「啪」的一声，有够大声，P.O相当堂皇，画面外是节目组笑的超级大声的声音。
转了40次的圈圈，多次尝试的两人，终於成功了！两位好友激动地抱在一起，说有多喜悦，就有多喜悦。期间，他们还陆续上演《青春首部曲》、《青春二部曲》，这对好友真的是太逗了～
（图片、影片来源：tvN《新西游记6》）
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