韓國VR遊戲館：殺時間的好地方！
旅遊 2018年11月6日 星期二10:00 Chrissy
從去年開始，韓國年重新流行起夾娃娃機還有電動遊樂場，弘大商圈好多地方都紛紛開設一整棟的遊樂場，每到週五以及週末都會擠滿人。
近期VR實境遊戲也慢慢的普及，因此在弘大可以看到幾家可以玩VR遊戲的場所，這次來到這間 VR Square，位在弘大有名的秀KTV對面，之前在JTBC的《秘密姐姐》節目中，少女時代孝淵與Apink吳夏榮去的就是這間喔。
從四樓到七樓，每層設有不同類型的VR遊戲，大部分的遊戲都是1個人為主，部分可以兩人一起，而在七樓是Party Room，每個房間有兩台機器，有幾種遊戲可以在購買的時間之內任你玩。
與朋友一共四個人，考量這是我們第一次玩，就決定選擇七樓的Party Room，一個小時兩人的費用是36000韓元，店員告訴我們四個人可以在同一間玩，不過就是要輪流使用，換算下來一個人只要9000元，一起玩當然OK，因為要有人在旁拍下你玩的時候搞笑的肢體動作啊。
VR Square
地址: 서울특별시 마포구 어울마당로 68 해창빌딩 3F
星期一至五及日: 11AM–11PM
星期六: 11AM–12AM
電話: +82 70-5173-1435
照片來源: 網路 / VR Square官方粉絲專頁
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