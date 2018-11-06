韩国VR游戏馆：杀时间的好地方！
旅游 2018年11月6日 星期二10:00 Chrissy
从去年开始，韩国年重新流行起夹娃娃机还有电动游乐场，弘大商圈好多地方都纷纷开设一整栋的游乐场，每到周五以及周末都会挤满人。
近期VR实境游戏也慢慢的普及，因此在弘大可以看到几家可以玩VR游戏的场所，这次来到这间 VR Square，位在弘大有名的秀KTV对面，之前在JTBC的《秘密姐姐》节目中，少女时代孝渊与Apink吴夏荣去的就是这间喔。
从四楼到七楼，每层设有不同类型的VR游戏，大部分的游戏都是1个人为主，部分可以两人一起，而在七楼是Party Room，每个房间有两台机器，有几种游戏可以在购买的时间之内任你玩。
与朋友一共四个人，考量这是我们第一次玩，就决定选择七楼的Party Room，一个小时两人的费用是36000韩元，店员告诉我们四个人可以在同一间玩，不过就是要轮流使用，换算下来一个人只要9000元，一起玩当然OK，因为要有人在旁拍下你玩的时候搞笑的肢体动作啊。
VR Square
地址: 서울특별시 마포구 어울마당로 68 해창빌딩 3F
星期一至五及日: 11AM–11PM
星期六: 11AM–12AM
电话: +82 70-5173-1435
照片来源: 网路 / VR Square官方粉丝专页
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