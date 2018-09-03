《獨孤REWIND》EXO世勳一人分飾二角！眾所皆知的打手 VS 安靜的模範生

預計於本週五（7日）上映的網路電影《獨孤REWIND》，EXO世勳一人分飾二角，引發粉絲關注。帥氣的打架高手和乖乖牌模範生，你們喜歡哪一種樣子的世勳呢～？
改編自同名網路漫畫的網路電影《獨孤REWIND》，描寫三位歷練迥異懸殊的男人，為了對抗校園暴力而齊心協力的故事，是一部風格創新的動作片。製作方於27日公開4位主演的宣傳海報。
此前，劇組公開的劇照中，世勳變身為打架高手「姜赫」，充滿克里斯馬的他令大眾難忘，留下強烈印象。還有驚心動魄又充滿熱情的武打戲，令粉絲們對於作品的期待感大大提升。
而在最新劇照中，世勳變身為乖乖牌模範生「姜厚」。與充滿正氣、義氣，同時有著強烈又銳利的眼神的姜赫不同，姜厚性情溫和，中規中矩的髮型和眼鏡、端莊的衣著和溫柔的表情等，雖然有著一樣的外貌，卻巧妙的區別出兩者的不同。
劇組也搶先公開電影片段，這部集結EXO世勳、gu9udan美娜、安普賢、趙炳奎等年輕演員的《獨孤REWIND》，將在7日通過「Kakako Page」和「OKSUSU」播出。
（圖片、影片來源：OKSUSU）
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