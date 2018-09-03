《独孤REWIND》EXO世勋一人分饰二角！众所皆知的打手 VS 安静的模范生

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预计於本周五（7日）上映的网路电影《独孤REWIND》，EXO世勋一人分饰二角，引发粉丝关注。帅气的打架高手和乖乖牌模范生，你们喜欢哪一种样子的世勋呢～？



改编自同名网路漫画的网路电影《独孤REWIND》，描写三位历练迥异悬殊的男人，为了对抗校园暴力而齐心协力的故事，是一部风格创新的动作片。制作方於27日公开4位主演的宣传海报。



片中，世勋挑战一人饰演二角，剧组於1日公开相关剧照。



此前，剧组公开的剧照中，世勋变身为打架高手「姜赫」，充满克里斯马的他令大众难忘，留下强烈印象。还有惊心动魄又充满热情的武打戏，令粉丝们对於作品的期待感大大提升。



而在最新剧照中，世勋变身为乖乖牌模范生「姜厚」。与充满正气、义气，同时有著强烈又锐利的眼神的姜赫不同，姜厚性情温和，中规中矩的发型和眼镜、端庄的衣著和温柔的表情等，虽然有著一样的外貌，却巧妙的区别出两者的不同。

剧组也抢先公开电影片段，这部集结EXO世勋、gu9udan美娜、安普贤、赵炳奎等年轻演员的《独孤REWIND》，将在7日通过「Kakako Page」和「OKSUSU」播出。

（图片、影片来源：OKSUSU）

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