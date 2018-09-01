【K社韓文小百科】「變成魷魚了！」與好看的人合照就是要承擔這種風險
生活 2018年9月1日 星期六09:15 Sani
站在好看的人身邊就會自動發生的「物種轉換」，真的令人很無奈~
魷魚오징어是韓國蛮常見的水產，常常是曬乾作為下酒菜。 但究竟為什麼要講「誰誰變成魷魚了」呢？
原來，韓國人習慣在稱讚別人外貌或運氣好時會說「上輩子拯救了國家/地球（전생에 나라/세계를 구했다）」，但是要形容一個人醜就不太好直說，往往會講「在某某（帥哥or美女）身邊時，變成魷魚了（oo옆에 있으니 오징어가 됐다）」。
像是有一期《Running Man》裡，劉在錫說把自己的臉放在一眾美男中間，感覺變成了魷魚......
一直主張自己和鄭雨盛長得很像的尹鐘信，結果一合影，也變成了魷魚XDD
至於為什麼是魷魚呢？有人說是因為「魷魚曬乾後皺巴巴的很醜」，也有人說是來源於一位網友的吐槽：「和男友一起看元彬的電影，回頭看一眼男友，感覺是魷魚在吃爆米花。 」
網上還出現了很多「魷魚相框（오정어 틀）」，把自己的相片放到中間就可以立即變身魷魚了！ 有男演員版：
女演員版：
女愛豆版：
甚至還有寵物專用版……
不過...... 究竟為什麼要做這麼想不開的事情呢XD
（圖源：《Running Man》、《Radio Star》節目截圖，網路）
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